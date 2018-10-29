2018-10-29T12:55:54+03:00
Общество

Тольяттинцам расскажут, кто построил Стоунхендж и заставил шагать статуи острова Пасхи

В ДК «Тольяттиазот» пройдет лекция «Не могли! Реальные и вымышленные возможности древних людей»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Начало лекции – в 19:00Начало лекции – в 19:00
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Инопланетяне, атланты или гиперборейцы построили пирамиды и Стоунхендж? Или все-таки наши настоящие, а не вымышленные предки? Ответы на эти вопросы можно будет получить 9 ноября в ДК «Тольяттиазот» по адресу улица Коммунистическая, 12. Там пройдет лекция «Не могли! Реальные и вымышленные возможности древних людей». Прочитает ее научный журналист и известный борец с лженаукой Александр Соколов.

Начало лекции – в 19:00. Вход свободный, однако необходима предварительная регистрация.

Заказать билеты и зарегистрироваться можно на сайте ДК «Тольяттиазот».

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