Тольяттинцам расскажут, кто построил Стоунхендж и заставил шагать статуи острова Пасхи

СЕГОДНЯ 12:54 2018-10-29T12:55:54+03:00

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Инопланетяне, атланты или гиперборейцы построили пирамиды и Стоунхендж? Или все-таки наши настоящие, а не вымышленные предки? Ответы на эти вопросы можно будет получить 9 ноября в ДК «Тольяттиазот» по адресу улица Коммунистическая, 12. Там пройдет лекция «Не могли! Реальные и вымышленные возможности древних людей». Прочитает ее научный журналист и известный борец с лженаукой Александр Соколов.

Начало лекции – в 19:00. Вход свободный, однако необходима предварительная регистрация.

Заказать билеты и зарегистрироваться можно на сайте ДК «Тольяттиазот».