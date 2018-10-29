«Крылья Советов» сыграют с «Зенитом» в голубых футболках и новым мячом
На «Самара Арене» перед игрой «КС» - «Зенит» прошло предматчевое совещание. На нем представили форму, в которой команды выйдут на поле. «Крылья Советов» сыграют в голубых футболках и темно-синих шортах, «Зенит» выйдет в выездном – белом – комплекте. Об этом сообщили в пресс-службе «КС».
Кроме того, в этом матче команды сыграют новым мячом.
- Команды впервые сыграют новым официальным мячом Российской Премьер-лиги, яркая желая с фиолетовыми вставками расцветка которого позволит лучше видеть его в темноте и любых погодных условиях, - рассказали в самарском клубе.
По данным «КС», на игре гостей будут поддерживать около 1000 человекФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
По данным «КС», на игре гостей будут поддерживать около 1000 человек. Сколько всего болельщиков ожидают на матче, не сообщается.
Напомним, матч «Крылья Советов» - «Зенит» пройдет сегодня, 29 октября, на «Самара Арене». Начнется он в 19:00 по самарскому времени.
«КП-Самара» будет вести прямую трансляцию игры со стадиона.
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