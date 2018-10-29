2018-10-29T13:21:09+03:00
Спорт

«Крылья Советов» сыграют с «Зенитом» в голубых футболках и новым мячом

На предматчевом совещании перед игрой 12 тура РПЛ представили форму команд, в которой они выйдут на поле
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Матч «Крылья Советов» - «Зенит» пройдет сегодня, 29 октября, на «Самара Арене»Матч «Крылья Советов» - «Зенит» пройдет сегодня, 29 октября, на «Самара Арене»Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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На «Самара Арене» перед игрой «КС» - «Зенит» прошло предматчевое совещание. На нем представили форму, в которой команды выйдут на поле. «Крылья Советов» сыграют в голубых футболках и темно-синих шортах, «Зенит» выйдет в выездном – белом – комплекте. Об этом сообщили в пресс-службе «КС».

Кроме того, в этом матче команды сыграют новым мячом.

- Команды впервые сыграют новым официальным мячом Российской Премьер-лиги, яркая желая с фиолетовыми вставками расцветка которого позволит лучше видеть его в темноте и любых погодных условиях, - рассказали в самарском клубе.

По данным «КС», на игре гостей будут поддерживать около 1000 человек Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

По данным «КС», на игре гостей будут поддерживать около 1000 человекФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

По данным «КС», на игре гостей будут поддерживать около 1000 человек. Сколько всего болельщиков ожидают на матче, не сообщается.

Напомним, матч «Крылья Советов» - «Зенит» пройдет сегодня, 29 октября, на «Самара Арене». Начнется он в 19:00 по самарскому времени.

«КП-Самара» будет вести прямую трансляцию игры со стадиона.

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