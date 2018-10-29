В Самарской области закрываются еще 3 речные пристани

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-29T13:31:01+03:00

Они не будут работать до весны следующего года

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Во вторник, 30 октября, в Самарской области закроются еще несколько остановок речного транспорта. Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, теперь судна не будут заходить в Шелехметь, Винновку-монастырь и Нижний пляж. Последние пристани на пригородных речных маршрутах закроются 5 ноября. Это Ширяево и Поляна имени Фрунзе.

Напомним, что ранее перестали принимать речные суда остановочные пункты: пляж имени Фрунзе, Осипенко, Зеленая роща, Средний пляж, Винновка (село Осиновка), Зольное, Солнечная поляна, Богатырь, Гаврилова поляна и Подгоры. Все эти пристани не будут работать до весны 2019 года.