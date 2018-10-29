В лесу у самарской трассы на дереве нашли труп мужчины со связанными руками

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-29T13:50:10+03:00

На месте происшествия работали следователи и полицейские Фото: Из личного архива

Изменить размер текста: A A

Накануне, в воскресенье 28 октября, на 58 километре трассы "Самара-Ульяновск" рядом с поселком Мирный была обнаружена страшная находка. В лесу недалеко от дороги случайные прохожие наткнулись на труп человека. Произошло это примерно в 12-00.

- На место прибыли оперативные службы. Тело мужчины лет 30-35 висело на дереве, руки были связаны впереди. Одет в майку, джинсы и кроссовки, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

По предварительной версии экспертов, человек скончался около 3 месяцев назад. Личность погибшего и точная причина его смерти еще не установлены.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту происшествия. Назначено судебно-медицинское исследование и другие экспертизы. По их результатам уже будет приниматься решение - возбуждать уголовное дело или нет.