2018-10-29T13:50:10+03:00
Происшествия

В лесу у самарской трассы на дереве нашли труп мужчины со связанными руками

Сейчас силовики выясняют, что случилось
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте происшествия работали следователи и полицейскиеНа месте происшествия работали следователи и полицейскиеФото: Из личного архива
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Накануне, в воскресенье 28 октября, на 58 километре трассы "Самара-Ульяновск" рядом с поселком Мирный была обнаружена страшная находка. В лесу недалеко от дороги случайные прохожие наткнулись на труп человека. Произошло это примерно в 12-00.

- На место прибыли оперативные службы. Тело мужчины лет 30-35 висело на дереве, руки были связаны впереди. Одет в майку, джинсы и кроссовки, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

По предварительной версии экспертов, человек скончался около 3 месяцев назад. Личность погибшего и точная причина его смерти еще не установлены.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту происшествия. Назначено судебно-медицинское исследование и другие экспертизы. По их результатам уже будет приниматься решение - возбуждать уголовное дело или нет.

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