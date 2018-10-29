Главную сельхозярмарку перенесут с площади Куйбышева к музею Алабина

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-29T13:50:39+03:00

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В Самаре решили продлить работу главной сельскохозяйственной ярмарки до 25 ноября. Правда, на протяжении ноября она будет работать не на площади имени В.В. Куйбышева, а на площадке возле музея имени П.В. Алабина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Убрать все торговые павильоны на площади Куйбышева и переместить их к музею Алабина рабочие должны до четверга, 1 ноября. В дальнейшем там разместят 26 больших шатров с торговыми местами. Не забудут там оборудовать места и для пенсионеров. Работать ярмарка будет традиционно по пятницам, субботам и воскресеньям с 8:00 до 18:00.