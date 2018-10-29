В Самарскую область привезли еще одну партию вакцин от гриппа для взрослых

СЕГОДНЯ 14:09 2018-10-29T14:09:18+03:00

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В понедельник, 29 октября, в Самарскую область доставили очередную партию вакцин от гриппа для взрослых. Всего в регион привезли 614 350 доз. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

По словам представителей ведомства, в ближайшие дни все эти вакцины развезут по медицинским учреждениям региона. Что касается вакцин от гриппа для детей (266 379 доз), которые привезли в губернию на прошлой неделе, то их уже развезли по областным поликлиникам. Региональный минздрав призывает всех позаботиться о своем здоровье и пройти вакцинацию.