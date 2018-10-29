На матч «Крылья Советов» - «Зенит» на «Самара Арене» ждут 25 000 болельщиков

СЕГОДНЯ 14:18 2018-10-29T14:19:18+03:00

Встреча 12 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Зенит» начнется в 19:00 по самарскому времени сегодня Фото: ФК "Зенит"

Встреча начнется в 19:00 по самарскому времени

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Посмотреть на игру «Крыльев Советов» с лидером Российской Премьер-лиги петербургским «Зенитом» придут посмотреть около 25 000 человек. Такую цифру приводит пресс-служба клуба из Северной столицы.

- В Самаре к этому матчу повышенный интерес. На новом стадионе ожидается около 25 тысяч болельщиков. Наших тоже будет много - Самару зенитовские суппортеры очень любят, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в пресс-службе «Крыльев Советов» рассказали, что на трибунах «Самара Арены» во время матча будет около 1 000 болельщиков «Зенита».

Встреча 12 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Зенит» начнется в 19:00 по самарскому времени сегодня, 29 октября. «КП-Самара» будет вести прямую трансляцию со стадиона.