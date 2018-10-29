Инвестиции в Самарскую область будет привлекать экс-директор СТС и «ВымпелКома»

СЕГОДНЯ 14:42 2018-10-29T14:43:09+03:00

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Агентству по привлечению инвестиций (АПК) Самарской области назначили нового руководителя. Им стал Сергей Никитин, который ранее занимал руководящие должности в других отраслях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, Сергей Никитин управлял подразделениями компании «Вимм-Билль-Данн» в Поволжье, был региональным директором AMTEL-VREDESTEIN в Поволжье и на Урале. С 2007 по 2015 года он трудился на должности гендиректора предприятий СТС Media в Самаре, а в последние годы работал на посту директора самарского филиала ОАО «ВымпелКом».

Новому руководству АПК предстоит повысить уровень инвестиционной привлекательности, улучшить инвестиционный климат региона, а также создать инвестиционный бренд и продвигать его в российском и зарубежном бизнес-сообществах.