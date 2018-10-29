Самарцы поддержали фото-флэшмобом «кандидатов» на присвоение имени аэропорту Курумоч

СЕГОДНЯ 15:11 2018-10-29T15:14:40+03:00

Самарцы фотографировались с изображением режиссера Эльдара Рязанова на фоне музея в его честь

Жители области фотографировались с изображениями претендентов в ТЦ, аэропорту, на вокзале и в парках

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В субботу, 27 октября, в нашей стране прошла общенациональная акция «Великие имена России». В ней приняли участие и жители Самарской области. Они поддержали своих «кандидатов» на присвоение дополнительного имени аэропорту Курумоч фото-флэшмобом.

Напомним, что сейчас в лонг-листе претендентов находятся 10 выдающихся россиян. Это конструкторы авиационной и ракетно-космической техники Сергей Королев, Дмитрий Козлов, Николай Кузнецов, художник Илья Репин, писатель Алексей Толстой, режиссер и сценарист Эльдар Рязанов, композитор Дмитрий Шостакович, основатель Самары князь Григорий Засекин, основатель Тольятти Василий Татищев, самарский губернатор Григорий Аксаков. Кроме того, этот список недавно пополнил экс-футболист сборной России и «Крыльев Советов», а ныне игрок петербургского «Зенита» - Александр Анюков.

В рамках флэшмоба самарцы фотографировались с изображениями «кандидатов» в торговых центрах, на железнодорожном вокзале, в аэропорту Курумоч, на улицах, парках и скверах. Все свои фото самарцы публиковали в соцсетях под специальным хештегом. Сейчас организаторы мероприятия подсчитывают «лайки» и выясняют, чье фото стало самым популярным. Победитель флэшмоба получит специальный приз - пригласительный билет на два человека в Самарский академический театр оперы и балета.

Напомним, что следующий этап проекта «Великие имена России», на котором будет определен шорт-лист «кандидатов», пройдет с 30 октября по 7 ноября. А заключительный этап — с 12 по 30 ноября.