2018-10-29T15:14:40+03:00
Общество

Самарцы поддержали фото-флэшмобом «кандидатов» на присвоение имени аэропорту Курумоч

Жители области фотографировались с изображениями претендентов в ТЦ, аэропорту, на вокзале и в парках
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Самарцы фотографировались с изображением режиссера Эльдара Рязанова на фоне музея в его честьСамарцы фотографировались с изображением режиссера Эльдара Рязанова на фоне музея в его честь
Изменить размер текста:

В субботу, 27 октября, в нашей стране прошла общенациональная акция «Великие имена России». В ней приняли участие и жители Самарской области. Они поддержали своих «кандидатов» на присвоение дополнительного имени аэропорту Курумоч фото-флэшмобом.

Напомним, что сейчас в лонг-листе претендентов находятся 10 выдающихся россиян. Это конструкторы авиационной и ракетно-космической техники Сергей Королев, Дмитрий Козлов, Николай Кузнецов, художник Илья Репин, писатель Алексей Толстой, режиссер и сценарист Эльдар Рязанов, композитор Дмитрий Шостакович, основатель Самары князь Григорий Засекин, основатель Тольятти Василий Татищев, самарский губернатор Григорий Аксаков. Кроме того, этот список недавно пополнил экс-футболист сборной России и «Крыльев Советов», а ныне игрок петербургского «Зенита» - Александр Анюков.

В рамках флэшмоба самарцы фотографировались с изображениями «кандидатов» в торговых центрах, на железнодорожном вокзале, в аэропорту Курумоч, на улицах, парках и скверах. Все свои фото самарцы публиковали в соцсетях под специальным хештегом. Сейчас организаторы мероприятия подсчитывают «лайки» и выясняют, чье фото стало самым популярным. Победитель флэшмоба получит специальный приз - пригласительный билет на два человека в Самарский академический театр оперы и балета.

Напомним, что следующий этап проекта «Великие имена России», на котором будет определен шорт-лист «кандидатов», пройдет с 30 октября по 7 ноября. А заключительный этап — с 12 по 30 ноября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре в третий раз пройдет «Большой этнографический диктант»
"Крылья Советов" проиграли "Зениту" в Самаре со счетом 0:1, но Дзюба не забил
Тольяттинская «Лада» проиграла хоккейный матч уфимскому «Толпару»
Следствие возбудило уголовное дело из-за пропавшей самарчанки Лины Сторожевой
Ноябрь в Самаре начнется без осадков, но с похолодания
До конца года в Самаре можно будет расплатиться за билет в общественном транспорте бесконтактной картой
В Кинельском районе жители коммуналки обезвредили преступника, заперев его в комнате
Часть Кировского района Самары переведут на резервную схему подачи тепла
В Сызрани мошенник за 600 тысяч рублей продал двоим предпринимателям 30 т несуществующего топлива
Самарцы жалуются, что маршрутки №№ 1к и 210 перестали ходить
В Самаре для переселенцев из «5 кварталов» подготовили новые квартиры
Игроки «Зенита» прогулялись по Самаре перед матчем с «Крыльями»
Инвестиции в Самарскую область будет привлекать экс-директор СТС и «ВымпелКома»
На матч «Крылья Советов» - «Зенит» на «Самара Арене» ждут 25 000 болельщиков
В Самарскую область привезли еще одну партию вакцин от гриппа для взрослых
Петр Монастырский звал ее Жанной д'Арк, Александр Володин посвящал стихи
Главную сельхозярмарку перенесут с площади Куйбышева к музею Алабина
В лесу у самарской трассы на дереве нашли труп мужчины со связанными руками
В Самарской области закрываются еще 3 речные пристани