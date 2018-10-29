2018-10-29T15:49:50+03:00
Общество

В Самаре для переселенцев из «5 кварталов» подготовили новые квартиры

В этом году в собственность города будут переданы 72 квартиры для жильцов аварийных домов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: rs63.ruФото: rs63.ru
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Самарский областной фонд жилья и ипотеки до конца этого года передаст в собственность Самары 72 квартиры. Они предназначены для самарцев, которые проживают в аварийных домах, расположенных в границах улиц Красноармейской, Садовой, Льва Толстого и Самарской. Напомним, что на их месте планируется реализовать проект «5 кварталов».

- В ноябре в Росреестре должна быть зарегистрирована 31 из 133 квартир, которые необходимо передать в собственность муниципалитета. До конца года мы планируем передать еще 41 квартиру, - рассказал руководитель отдела арендных отношений СОФЖИ Сергей Атисков.

К настоящему времени для расселения жильцов 308 аварийных помещений уже была приобретена 351 квартира. На эти цели ушло 923,6 млн рублей. Как отмечают в СОФЖИ, на данный момент ни одна из площадок полностью не была освобождена от прав третьих лиц, поэтому застройку данной территории пока невозможно проводить.

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