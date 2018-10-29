2018-10-29T16:17:46+03:00
Происшествия

В Сызрани мошенник за 600 тысяч рублей продал двоим предпринимателям 30 т несуществующего топлива

Совсем скоро лже-нефтяник окажется на скамье подсудимых
Анастасия ФИЛАТОВА
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Житель соседней области выдал себя за нефтяника и оставил своих земляков без крупной суммы денегЖитель соседней области выдал себя за нефтяника и оставил своих земляков без крупной суммы денегФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Сызрани в ближайшее время предстанет перед судом 34-летний ранее неоднократно судимый житель соседней области. Мужчину подозревают в крупном мошенничестве, ущерб по которому составил 600 тысяч рублей.

По данным правоохранителей, мужчина, выдавая себя за сотрудника нефтеперерабатывающего предприятия Сызрани, предложил двум предпринимателям-землякам приобрести 30 тонн дизельного топлива. Бизнесмены согласились и договорились, что переведут деньги перед получением товара. Вот только деньги они перевели, а топливо так и не дождались. Кроме того, «нефтяник» сразу же перестал выходить на связь.

- Обманутые предприниматели обратились к сотрудникам предприятия, чьим представителем якобы был мужчина, но те ничего не знали о продаже топлива. После этого они заявили о случившемся в полицию. Выяснилось, что предприниматели согласились на сделку из-за совета товарища, который оказался знакомым мошенника. Правда, он тоже был обманут, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в суд.

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