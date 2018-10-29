Часть Кировского района Самары переведут на резервную схему подачи тепла

СЕГОДНЯ 16:31 2018-10-29T16:31:41+03:00

Она будет действовать на время проведения ремонтных работ на теплосетях

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Во вторник, 30 октября, сотрудники Предприятия тепловых сетей будут проводить ремонтные работы в Кировском районе Самары. Им предстоит устранить технологические нарушения на тепловой сети в районе улицы Путейской, проспекта Металлургов, а также улиц Юбилейной и Свободы. В связи с этим часть жителей Кировского района переведут на резервную схему подачи тепла. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как уверяют теплоэнргетики, все работы они завершат за один день. По резервной схеме тепло в дома жителей Кировского района будут подавать с 9:00 до 20:00. Самарцев просят с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ.