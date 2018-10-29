2018-10-29T16:31:41+03:00
Общество

Часть Кировского района Самары переведут на резервную схему подачи тепла

Она будет действовать на время проведения ремонтных работ на теплосетях
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 30 октября, сотрудники Предприятия тепловых сетей будут проводить ремонтные работы в Кировском районе Самары. Им предстоит устранить технологические нарушения на тепловой сети в районе улицы Путейской, проспекта Металлургов, а также улиц Юбилейной и Свободы. В связи с этим часть жителей Кировского района переведут на резервную схему подачи тепла. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как уверяют теплоэнргетики, все работы они завершат за один день. По резервной схеме тепло в дома жителей Кировского района будут подавать с 9:00 до 20:00. Самарцев просят с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре в третий раз пройдет «Большой этнографический диктант»
"Крылья Советов" проиграли "Зениту" в Самаре со счетом 0:1, но Дзюба не забил
Тольяттинская «Лада» проиграла хоккейный матч уфимскому «Толпару»
Следствие возбудило уголовное дело из-за пропавшей самарчанки Лины Сторожевой
Ноябрь в Самаре начнется без осадков, но с похолодания
До конца года в Самаре можно будет расплатиться за билет в общественном транспорте бесконтактной картой
В Кинельском районе жители коммуналки обезвредили преступника, заперев его в комнате
В Сызрани мошенник за 600 тысяч рублей продал двоим предпринимателям 30 т несуществующего топлива
Самарцы жалуются, что маршрутки №№ 1к и 210 перестали ходить
В Самаре для переселенцев из «5 кварталов» подготовили новые квартиры
Самарцы поддержали фото-флэшмобом «кандидатов» на присвоение имени аэропорту Курумоч
Игроки «Зенита» прогулялись по Самаре перед матчем с «Крыльями»
Инвестиции в Самарскую область будет привлекать экс-директор СТС и «ВымпелКома»
На матч «Крылья Советов» - «Зенит» на «Самара Арене» ждут 25 000 болельщиков
В Самарскую область привезли еще одну партию вакцин от гриппа для взрослых
Петр Монастырский звал ее Жанной д'Арк, Александр Володин посвящал стихи
Главную сельхозярмарку перенесут с площади Куйбышева к музею Алабина
В лесу у самарской трассы на дереве нашли труп мужчины со связанными руками
В Самарской области закрываются еще 3 речные пристани