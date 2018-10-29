2018-10-29T16:52:51+03:00
Происшествия

В Кинельском районе жители коммуналки обезвредили преступника, заперев его в комнате

Молодой человек набросился с кухонным ножом на соседа
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На днях в селе Новый Сарбай в Кинельском районе в одной из коммунальных квартир разыгралась кровавая драма. Там ссора двоих соседей закончилась госпитализацией одного из них.

По данным полицейских, 27-летний мужчина в ходе конфликта схватил кухонный нож и ударил им в живот своему 50-летнему соседу. Свидетелями этого преступления стали еще одни жители коммунальной квартиры. Они вызвали пострадавшему скорую помощь, а его обидчика заперли в комнате и удерживали до приезда полицейских.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, задержанный молодой человек уже три раза был судим за имущественные преступления. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящее время ведется следствие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре в третий раз пройдет «Большой этнографический диктант»
"Крылья Советов" проиграли "Зениту" в Самаре со счетом 0:1, но Дзюба не забил
Тольяттинская «Лада» проиграла хоккейный матч уфимскому «Толпару»
Следствие возбудило уголовное дело из-за пропавшей самарчанки Лины Сторожевой
Ноябрь в Самаре начнется без осадков, но с похолодания
До конца года в Самаре можно будет расплатиться за билет в общественном транспорте бесконтактной картой
Часть Кировского района Самары переведут на резервную схему подачи тепла
В Сызрани мошенник за 600 тысяч рублей продал двоим предпринимателям 30 т несуществующего топлива
Самарцы жалуются, что маршрутки №№ 1к и 210 перестали ходить
В Самаре для переселенцев из «5 кварталов» подготовили новые квартиры
Самарцы поддержали фото-флэшмобом «кандидатов» на присвоение имени аэропорту Курумоч
Игроки «Зенита» прогулялись по Самаре перед матчем с «Крыльями»
Инвестиции в Самарскую область будет привлекать экс-директор СТС и «ВымпелКома»
На матч «Крылья Советов» - «Зенит» на «Самара Арене» ждут 25 000 болельщиков
В Самарскую область привезли еще одну партию вакцин от гриппа для взрослых
Петр Монастырский звал ее Жанной д'Арк, Александр Володин посвящал стихи
Главную сельхозярмарку перенесут с площади Куйбышева к музею Алабина
В лесу у самарской трассы на дереве нашли труп мужчины со связанными руками
В Самарской области закрываются еще 3 речные пристани