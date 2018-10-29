В Кинельском районе жители коммуналки обезвредили преступника, заперев его в комнате

СЕГОДНЯ 16:52 2018-10-29T16:52:51+03:00

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На днях в селе Новый Сарбай в Кинельском районе в одной из коммунальных квартир разыгралась кровавая драма. Там ссора двоих соседей закончилась госпитализацией одного из них.

По данным полицейских, 27-летний мужчина в ходе конфликта схватил кухонный нож и ударил им в живот своему 50-летнему соседу. Свидетелями этого преступления стали еще одни жители коммунальной квартиры. Они вызвали пострадавшему скорую помощь, а его обидчика заперли в комнате и удерживали до приезда полицейских.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, задержанный молодой человек уже три раза был судим за имущественные преступления. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящее время ведется следствие.