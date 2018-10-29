2018-10-29T17:34:07+03:00
Общество

До конца года в Самаре можно будет расплатиться за билет в общественном транспорте бесконтактной картой

Планируется, что так граждане смогут экономить
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Перспективная технология NFC может осовременить общественный транспортПерспективная технология NFC может осовременить общественный транспортФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

До конца 2018 года в городском общественном транспорте появится новая форма оплаты проезда, с помощью бесконтактных банковских карт и устройств, поддерживающих NFC-технологию. Об этом сообщил департамент транспорта Самары в своем Twitter.

Чиновники рассказали, что ввод безналичной оплаты всеми видами банковских бесконтактных карт будет производиться по тарифу единой транспортной карты. То есть, билет на трамвай, автобус или троллейбус обойдется в 23 рубля.

Будет ли использоваться технология бесконтактных платежей в коммерческом общественном транспорте, пока неизвестно.

Напомним, в октябре этого года в самарском метрополитене появились терминалы бесконтактной оплаты, благодаря которым можно прокатиться на поезде без жетона и наличных денег.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре в третий раз пройдет «Большой этнографический диктант»
"Крылья Советов" проиграли "Зениту" в Самаре со счетом 0:1, но Дзюба не забил
Тольяттинская «Лада» проиграла хоккейный матч уфимскому «Толпару»
Следствие возбудило уголовное дело из-за пропавшей самарчанки Лины Сторожевой
Ноябрь в Самаре начнется без осадков, но с похолодания
В Кинельском районе жители коммуналки обезвредили преступника, заперев его в комнате
Часть Кировского района Самары переведут на резервную схему подачи тепла
В Сызрани мошенник за 600 тысяч рублей продал двоим предпринимателям 30 т несуществующего топлива
Самарцы жалуются, что маршрутки №№ 1к и 210 перестали ходить
В Самаре для переселенцев из «5 кварталов» подготовили новые квартиры
Самарцы поддержали фото-флэшмобом «кандидатов» на присвоение имени аэропорту Курумоч
Игроки «Зенита» прогулялись по Самаре перед матчем с «Крыльями»
Инвестиции в Самарскую область будет привлекать экс-директор СТС и «ВымпелКома»
На матч «Крылья Советов» - «Зенит» на «Самара Арене» ждут 25 000 болельщиков
В Самарскую область привезли еще одну партию вакцин от гриппа для взрослых
Петр Монастырский звал ее Жанной д'Арк, Александр Володин посвящал стихи
Главную сельхозярмарку перенесут с площади Куйбышева к музею Алабина
В лесу у самарской трассы на дереве нашли труп мужчины со связанными руками
В Самарской области закрываются еще 3 речные пристани