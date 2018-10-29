До конца года в Самаре можно будет расплатиться за билет в общественном транспорте бесконтактной картой

СЕГОДНЯ 17:33 2018-10-29T17:34:07+03:00

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До конца 2018 года в городском общественном транспорте появится новая форма оплаты проезда, с помощью бесконтактных банковских карт и устройств, поддерживающих NFC-технологию. Об этом сообщил департамент транспорта Самары в своем Twitter.

Чиновники рассказали, что ввод безналичной оплаты всеми видами банковских бесконтактных карт будет производиться по тарифу единой транспортной карты. То есть, билет на трамвай, автобус или троллейбус обойдется в 23 рубля.

Будет ли использоваться технология бесконтактных платежей в коммерческом общественном транспорте, пока неизвестно.

Напомним, в октябре этого года в самарском метрополитене появились терминалы бесконтактной оплаты, благодаря которым можно прокатиться на поезде без жетона и наличных денег.