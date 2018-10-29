2018-10-29T17:50:02+03:00
Общество

Ноябрь в Самаре начнется без осадков, но с похолодания

Столбик термометра опустится до -5 градусов
Кирилл КАРИМОВ
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Самарцам советуют утеплятьсяСамарцам советуют утеплятьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Погода начала ноября в Самарской области будет формироваться под влиянием области высокого атмосферного давления, которая пришла в виде антициклона из Скандинавии. Погода будет сухой и со слабым ветром. Об этом сообщают синоптики Приволжского УГМС Поволжье.

Завтра, 30 октября, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. Днем синоптики обещают от 0 до +5 градусов, без осадков.

В среду, 31 октября, в ночное время столбики термометра покажут -6 градусов. Днем - от 0 до +5 градусов. Малооблачно и без осадков.

В первый день ноября температура воздуха от -1 до -6 градусов. Днем от 0 до +5 градусов. Ветер будет слабым, а дождей не ожидается.

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