Следствие возбудило уголовное дело из-за пропавшей самарчанки Лины Сторожевой

СЕГОДНЯ 18:36 2018-10-29T18:36:20+03:00

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В пятницу, 26 октября, в Самаре возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 34-летей горожанки Лины Сторожевой. Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Дело заведено по статье «Убийство». Женщина исчезла ночью 14 октября, она вышла из дома без ценных вещей, денег и документов и пропала. Перед этим она попала в объектив камеры наружного наблюдения.

Горожанку активно ищут, но поиски не дали никаких результатов, Сторожева исчезла без следа. Ее родственники считают, что женщину похитили, накануне исчезновения она жаловалась на проблемы на работе.

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