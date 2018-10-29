Тольяттинская «Лада» проиграла хоккейный матч уфимскому «Толпару»

СЕГОДНЯ 19:05 2018-10-29T19:05:47+03:00

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В понедельник, 29 октября, в Уфе хоккеисты Тольяттинской «Лады» встретились с местным «Толпаром», который является одним из лидеров МХЛ. Гости уступили хозяевам льда, сообщает пресс-служба хоккейной команды из Самарской области.

Первую шайбу на 16-й минуте забросил Константин Кухарев из «Лады». Но ровно через минуту уфимцы отыгрались.

Второй период «Толпар» доминировал. Им удалось запить две шайбы и счет стал 1:3.

Казалось бы, в середине третьего периода удача улыбнулась тольяттинцам, шайба Виктора Башлаева ушла в уфимские ворота. Но из-за нарушения правил игроками «Лады» буквально за несколько секунд до окончания матча уфимцы оформили окончательный счет 2:4.