В Самаре в третий раз пройдет «Большой этнографический диктант»

СЕГОДНЯ 20:13 2018-10-29T20:13:08+03:00

Каждый сможет проверить свои знания о народах нашей родины

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В пятницу, 2 ноября, по всей России пройдет в третий раз «Большой этнографический диктант». Самарцы также смогут проверить свои знания об этносах нашей огромной страны. На 58 площадках, расположенных по всей области.

В 2017 году его прошли около 400 жителей региона. В этом году написать его можно будет в самарском и тольяттинском Домах дружбы народах, в мультимедийном парке «Россия - Моя история», в вузах, школах и библиотеках.

Задания диктанта будут состоять из 20 вопросов - общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам дается 45 минут.

Правильные ответы будут опубликованы 10 ноября, а индивидуальные результаты будут доступны 12 декабря.