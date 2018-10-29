2018-10-29T20:13:08+03:00
Общество

В Самаре в третий раз пройдет «Большой этнографический диктант»

Каждый сможет проверить свои знания о народах нашей родины
Кирилл КАРИМОВ
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Молодежь проявляет большой интерес к этому диктантуМолодежь проявляет большой интерес к этому диктантуФото: Кирилл КАРИМОВ
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В пятницу, 2 ноября, по всей России пройдет в третий раз «Большой этнографический диктант». Самарцы также смогут проверить свои знания об этносах нашей огромной страны. На 58 площадках, расположенных по всей области.

В 2017 году его прошли около 400 жителей региона. В этом году написать его можно будет в самарском и тольяттинском Домах дружбы народах, в мультимедийном парке «Россия - Моя история», в вузах, школах и библиотеках.

Задания диктанта будут состоять из 20 вопросов - общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам дается 45 минут.

Правильные ответы будут опубликованы 10 ноября, а индивидуальные результаты будут доступны 12 декабря.

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