Самарцы жалуются на запах фекалий возле парка «Молодежный»
Очевидцы заметили, как коричневая жижа выливается из канализационного люка
Запах стоит на всю округуФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В понедельник, 29 октября, около 22:00 возле парка «Молодежный» на Ново-Вокзальной произошел прорыв канализации. Об этом сообщают «КП-Самара» очевидцы.
- Какой кошмар! – возмущается самарчанка Светлана П. – Весь парк затопило бурой жижой, из люка течет. И пахнет ужасно. Что это такое?!
Что именно произошло и в чем причина коммунальной аварии – пока неизвестно. Коммунальщики на месте еще не появились. Подробности уточняются.