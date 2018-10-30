2018-10-30T07:57:00+03:00
Общество

В Новокуйбышевске разыскивают пропавшую 15-летнюю девушку

Несовершеннолетняя не выходит на связь с близкими уже больше 3 недель
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Фото: vk.com
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В Новокуйбышевске родственники и волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда ДПСО "Лиза Алерт" разыскивают 15-летнюю Викторию Прохорову. Последний раз девушку видели 6 октября. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 164 см, среднего телосложения, волосы черные ниже плеч, глаза зелено-карие. В день исчезновения Виктория была одета в черную куртку, черный шарф, черные короткие сапоги.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просят сообщать об этом по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112. Инфорг поиска от ДПСО "Лиза Алерт" - Галина. Телефон: 8-927-71-700-71.

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