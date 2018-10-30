Игроки волейбольного клуба «Нова» пожаловались на то, что им не платят зарплату

СЕГОДНЯ 08:38 2018-10-30T08:38:05+03:00

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Игрокам новокуйбышевского волейбольного клуба с 1 июля этого года не выплачивают заработную плату. Об этом капитан команды Владимир Съемщиков сообщил в Твиттере губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

- Игроки клуба тренируются и выступают с полной самоотдачей. Однако энтузиазм и уверенность спортсменов подрываются сомнениями в будущем команды. С момента подписания контрактов (с 1 июля) игрокам не произведено ни одной выплаты, к этому можно добавить долги по заработным платам с прошлого сезона. А ведь мы, мужчины, являемся основными кормильцами своих семей, - рассказал Владимир Съемщиков, попросив главу региона обратить внимание на ситуацию в волейбольной команде и помочь с решением сложившейся проблемы.

Ситуацию прокомментировали в министерстве спорта Самарской области. Представители ведомства сообщили, что в курсе текущих задолженностей игрокам «Новы» и сейчас подыскивают дополнительные средства. Кроме того, чиновники отметили, что минспорт финансирует клуб совместно с компанией-спонсором. Что касается министерства, то они свои обязательства полностью выполнили.

- Финансирование «Новы» осуществляется нами на паритетных началах с компанией-спонсором, с учетом поддержки которой формировался бюджет клуба на текущий сезон. Мы свои обязательства по финансированию клуба в 2018 году выполнили в полном объеме. На данный момент в бюджет ВК «Нова» было перечислено 65 миллионов рублей — это даже больше, чем ранее планировалось. Последний транш в 10 миллионов рублей был отправлен 17 октября. Эти средства пошли на выплату по контрактам игроков, в том числе зарплаты за май, июнь, - отметили в региональном минспорте.

Также представители ведомства сообщили, что в их бюджете на следующих год запланированы деньги на поддержку волейбольного клуба, но вместе с тем они надеются, что спонсор тоже предоставит запланированные средства.

Отметим, что «Нова» уже давно успешно выступает в высшем дивизионе чемпионата России. В прошлом сезоне команда боролась за попадание в Еврокубки, а в этом усилилась опытными игроками, в том числе игроками сборных России, Белоруссии и Кубы. Кроме того, «Нова» стала бронзовым призером «Мемориала Платонова» - международного предсезонного турнира.