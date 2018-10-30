В Чапаевске водитель «Нивы» сбил насмерть пешехода

СЕГОДНЯ 08:51 2018-10-30T08:51:28+03:00

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В понедельник, 29 октября, около 18:10 на улице Алексея Толстого в Чапаевске произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 28-летний водитель автомобиля «Лада 212140», двигаясь со стороны улицы Маяковского в направлении улицы Лермонтова, напротив дома № 16 по улице Алексея Толстого сбил 39-летнего мужчину. Последний пересекал проезжую часть в зоне видимости перекрестка. Светоотражающих элементов на его одежде не было.

В результате случившегося мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку.