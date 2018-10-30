Футболисты-любители проверили в деле спортплощадку, обновленную МегаФоном

СЕГОДНЯ 09:16 2018-10-30T09:16:45+03:00

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27 и 28 октября в Самаре состоялся турнир любительских дворовых команд «МегаФон – футбольная культура». Игры прошли на реконструированной оператором универсальной спортивной площадке на ул. Ново-Садовой.

Масштабный проект обновления старых футбольных коробок был запущен МегаФоном в одиннадцати городах России, где летом проходили игры мундиаля. В частности, самарские любители активного образа жизни получили не просто спортивный объект, где можно играть в футбол, волейбол, баскетбол и хоккей: это удобная и безопасная площадка, которая позволяет проводить время с удовольствием и пользой для здоровья.

Для каждой футбольной коробки было выбрано оформление, передающее дух городов и эмоции, которые испытали гостившие там болельщики и футболисты из разных стран. Дизайн выбирало жюри вместе с легендой российского футбола Александром Кержаковым. В Самаре лучшим был признан проект Вадима Мироненко (Вадим Sloof) с версией картины Пикассо «Девочка на шаре» в дерзких «южноамериканских» цветах.

«На таком поле мы можем наблюдать спорт как искусство и искусство как спорт – такое же быстрое, решительное и завораживающее, как голы в футболе», – делится Вадим Мироненко.

Церемония открытия соревнований «МегаФон Футбольная Культура» началась с приветственных слов директора Самарского отделения компании «МегаФон» Максима Токаренко и председателя городской Федерации футбола, заслуженного ветерана клуба «Крылья советов», судьи национальной категории по футболу Сергея Марушко. В борьбу за первое место включились 18 любительских команд из областного центра, Тольятти, Похвистнево и Смышляевки. Была заявлена даже команда из Нигерии «МАИСС International» – в ее состав вошли студенты одного из вузов.

После субботних отборочных игр в финал вышли команды «Строители», «Всем своим» и «Squadra Rossa». Выяснять, кто сильнее, им пришлось в воскресенье – под проливным дождем и снегом. В итоге самыми стойкими и техничными оказались «Строители» из Похвистнево. В качестве подарка они выбрали пошив эксклюзивной дизайнерской спортивной формы на всю команду и годовую подписку на спортивные пакеты «МегаФон ТВ».

За соревнованиями, проходившими в этот день в 11 городах, болельщики могли наблюдать в соцсетях при помощи прямых трансляций. Главная студия располагалась на петербургском стадионе «Зенит». Из Самары состоялось несколько прямых включений. В них приняли участие художники-граффитисты Оксана Гладкова и Семен Ефентьев, украсившие самарские многоэтажки изображениями известных футболистов, а также спортивный блогер Кирилл Демидов, который вел дневник ЧМ на своем канале в YouTube и Инстаграм.