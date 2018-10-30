2018-10-30T09:17:25+03:00
Общество

Супергерои и волшебники: юных самарцев приглашают отметить день рождения в «Мегалэнде» и «Чадограде»

Детям предлагают тематические квесты, костюмированные праздники и веселые старты
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Мегалэнд» и «Чадоград» находятся в ТРК «Гудок» на улице Красноармейской, 131«Мегалэнд» и «Чадоград» находятся в ТРК «Гудок» на улице Красноармейской, 131
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Юных самарцев приглашают отметить свой день рождения в детском городе профессий «Чадоград» и семейном парке развлечений «Мегалэнд». Всех желающих ждут тематические квесты, костюмированные праздники, веселые старты для малышей и школьников. И это далеко не полный список развлечений, уверяют организаторы.

- Добавьте к этому впечатляющий выбор локаций, профессиональных аниматоров и ведущих, комнаты поздравлений, кафе, пиццерию и вы получите праздник «под ключ», за организацию которого отвечает слаженная команда менеджеров, - рассказали организаторы.

Забронировать дату для празднования или задать все интересующие вопросы можно по телефону: 951-11-11. Предварительная запись обязательна.

«Мегалэнд» и «Чадоград» находятся в ТРК «Гудок» на улице Красноармейской, 131.

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