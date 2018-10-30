Гандболистки «Лады» разгромили «Уфу-Алису»

СЕГОДНЯ 09:35 2018-10-30T09:36:17+03:00

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«Лада» завершила домашнюю серию в чемпионате России по гандболу среди женщин уверенной победой над одним из аутсайдеров - клубом «Уфа-Алиса». Встреча в Тольятти завершилась со счетом 36:17.

Лучшим игроком матча в составе «автозаводчанок» стала Валентина Барынина, сообщает пресс-служба «Лады».

После 8 матчей тольяттинки идут на 2 месте в турнирной таблице с 14 очками, уступая лидирующей «Кубани» 1 очко. Однако у краснодарской команды на 1 игру больше. Действующий чемпион России «Ростов-Дон» идет на 3 месте с 12 очками в активе и 6 сыгранными матчами.