2018-10-30T09:36:17+03:00
Спорт

Гандболистки «Лады» разгромили «Уфу-Алису»

Последний матч домашней серии в Тольятти закончился со счетом 36:17
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ГК «Лада»Фото: ГК «Лада»
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«Лада» завершила домашнюю серию в чемпионате России по гандболу среди женщин уверенной победой над одним из аутсайдеров - клубом «Уфа-Алиса». Встреча в Тольятти завершилась со счетом 36:17.

Лучшим игроком матча в составе «автозаводчанок» стала Валентина Барынина, сообщает пресс-служба «Лады».

После 8 матчей тольяттинки идут на 2 месте в турнирной таблице с 14 очками, уступая лидирующей «Кубани» 1 очко. Однако у краснодарской команды на 1 игру больше. Действующий чемпион России «Ростов-Дон» идет на 3 месте с 12 очками в активе и 6 сыгранными матчами.

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