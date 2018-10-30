В Самарской области женщина едва не зарезала мужа за упреки в воспитании дочери

СЕГОДНЯ 09:37 2018-10-30T09:37:46+03:00

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Жительница Сергиевска — 34-летняя женщина — в ближайшее время предстанет перед судом. Ее обвиняют в том, что она угрожала убить своего мужа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснили правоохранители, ЧП произошло в доме супругов. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент с прогулки вернулась ее 14-летняя дочь. Мужчина начал упрекать супругу в том, что она слишком мало занимается воспитанием дочери. Женщина, обидевшись на слова мужа, схватила кухонный нож и замахнулась на него. При этом она начала угрожать супругу убийством. В конфликт вмешалась их дочь. Она попросила мать опустить нож, и та ее послушалась.

Полицейские задержали женщину и возбудили в отношении нее уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Как оказалось, ранее она уже привлекалась к ответственности за покушение на убийство и кражу. К настоящему времени правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в суд. Женщине грозит до 2 лет лишения свободы.