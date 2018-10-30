2018-10-30T10:31:50+03:00
Общество

В Самаре объявили конкурсы на посты глав Октябрьского и Красноглинского районов

Предыдущие главы районов в середине октября покинули свои должности
Анастасия ФИЛАТОВА
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Документы на участие в конкурсах будут приниматься в районных администрацияхДокументы на участие в конкурсах будут приниматься в районных администрацияхФото: Яндекс.Карты
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Красноглинский и Октябрьский районы Самары, которые недавно лишились своих глав, обретут новых до конца ноября этого года. Уже были объявлены соответствующие конкурсы на эти посты. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Самары.

Документы для участия в конкурсах принимаются с 29 октября до 27 ноября включительно с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 по адресам: улица Ново-Садовая, 20 и улица Сергея Лазо, 11. Заседание конкурсных комиссий намечены на 28 ноября. Отметим, что всем тем, кто желает принять участие в конкурсе, нужно будет в течение трех месяцев закрыть все свои счета и вклады в иностранных банках.

Напомним, что глава Октябрьского района Алла Волчкова и глава Красноглинского района Олег Комаров покинули свои посты 16 октября. Оба чиновника ушли с занимаемых должностей по собственному желанию.

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