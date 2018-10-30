2018-10-30T10:40:54+03:00
Происшествия

На пустыре у школы в Самаре нашли обрез и 188 патронов

Сейчас полицейские выясняют, кто оставил оружие и для чего оно предназначалось
Михаил ГОРЮНОВ
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Боеприпасы отправлены на экспертизуБоеприпасы отправлены на экспертизуФото: Михаил ГОРЮНОВ
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В минувшую пятницу, 26 октября, подозрительная находка была обнаружена на пустыре около школы № 102 на улице Аминева в областной столице. Примерно в 10 часов утра местные жители наткнулись там на оружие и боеприпасы.

- Там был обнаружен пакет, в котором находился предмет, похожий на обрез самодельного ружья и 188 патронов калибра 7,63 мм, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Очевидцы не стали самостоятельно что-либо предпринимать и вызвали полицию. На место прибыла оперативная группа. Силовики оцепили территорию и провели осмотр.

Сейчас оружие и патроны изъяты и отправлены в экспертно-криминалистический центр МВД для проведения исследования. По факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Они выясняют, кто оставил эти странные и, возможно, опасные вещи у учебного учреждения и зачем.

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