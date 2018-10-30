В Самаре возбудили дело после смертельного взрыва в коттедже на Внутреннем проезде
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту взрыва трехэтажного частного дома, расположенного на Внутреннем проезде в Железнодорожном районе. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщил собственный источник.
Напомним, ЧП произошло в ночь на четверг, 25 октября, на пересечении улицы Карьерной и Внутреннего проезда. Там около половины первого ночи, по предварительным данным, взорвался бытовой газ. В результате случившегося 3-этажный коттедж разрушился до основания, а в соседних домах выбило окна. На момент взрыва в доме находился 62-летний хозяин жилища. К сожалению, мужчина погиб. У него остались жена, а также взрослые сын и дочь. Как стало известно, в доме жили должники: там не платили за газ довольно долго, и когда сумма задолженности превысила 40 тысяч рублей, дом от газоснабжения отключили. Не исключено, что владелец коттеджа мог сам обеспечить себе доступ к газу.
Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время проводится расследование, назначены все необходимые экспертизы.
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