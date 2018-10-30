Совладельца «СОКа» отправили в колонию-поселение за поджоги домов и машины своего партнера

СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-30T11:50:25+03:00

И организатор, и исполнитель поджогов чужого имущества приговорены к лишению свободы Фото: Михаил ГОРЮНОВ

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Промышленный районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу о поджогах машины и домов соучредителя группы компаний «СОК». Обвиняемыми по нему проходили другой учредитель организации и его знакомый.

Как выяснили правоохранители, между владельцами «СОКа» произошел корпоративный конфликт. На его почве один из учредителей решил немного припугнуть своего партнера Он поручил знакомому поджечь автомобиль Kia Sportage, который принадлежал доверенному лицу другого соучредителя — финансовому директору «СОКа». За это он пообещал вознаграждение в 300 тысяч рублей.

В ночь на 8 марта 2014 года мужчина поджег иномарку, причинив ущерб на сумму 690 тысяч рублей. Однако соучредитель оказался «крепким орешком» и не испугался поджога. Поэтому злоумышленник в мае 2014 года уже за 1 млн рублей поручил знакомому поджечь дом на улице Демократической в Самаре, загородный дом в селе Екатериновка Красноярского района, а также дачный дом и надворные постройки на 7 просеке в Самаре. Все это принадлежало соучредителю «СОКа». В итоге в ночь на 30 мая сообщник обвиняемого выполнил требуемое, причинив ущерб на сумму в 2,7 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области, исполнителя преступления признали виновным в умышленном поджоге чужого имущества, а учредителя «СОКа» - в организации преступления. Оба свою вину признали. Одному из них суд назначил наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы, а другому 6 месяцев лишения свободы. Отбывать они его будут в колонии-поселении. Пока приговор в законную силу не вступил.

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