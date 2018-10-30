Самарцам предлагают придумать имена новым питомцам зоопарка — полярным совам

СЕГОДНЯ 12:08 2018-10-30T12:08:16+03:00

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На прошлой неделе в Самарском зоопарке появились новые питомцы — полярные совы. Пока имен у них нет, поэтому сотрудники зоопарка предлагают жителям города придумать их самим. Конкурс проводится с 29 октября по 4 ноября. Лучшие имена для сов выберут 5 ноября.

- Победитель сможет зайти в вольер к ушастым совам и сфотографироваться с ними. Отметим, что именно к ушастым, потому что полярных сов мы пока и сами побаиваемся. Кроме того, победитель получит эксклюзивные карманные календарики с нашими питомцами, - рассказали сотрудники зоопарка.

Пока горожане предложили следующие имена: Снежок и Пушистик, Чук и Гек, Букля и Гарри, Глаша и Федор, Санта и Клаус, Кай и Герда, Снежок и Снежинка, Тристан и Изольда, Бонни и Клайд, Барселона и Барсик, Инь и Янь, Кузя и Нафаня, Беляночка и Рябушка.