В Тольятти 15-летний подросток угодил под колеса «Ларгуса»
В понедельник, 29 октября, примерно в 12:00 на улице Автостроителей в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По информации сотрудников ГИБДД, 37-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», двигаясь со стороны улицы Дзержинского в направлении улицы Свердлова, сбил 15-летнего молодого человека. Подросток пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.
В результате произошедшего парень получил травмы. Медики оказали ему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.