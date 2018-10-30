2018-10-30T12:51:03+03:00
Общество

В Самаре из-за подрядчика реконструкции Заводского шоссе произошла коммунальная авария

Рабочие повредили водовод диаметром 600 мм
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Евгений ЛазаревФото: Евгений ЛазаревФото: vk.com
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Вечером в понедельник, 29 октября, в районе кольца Кирова — Заводское шоссе в Самаре произошла коммунальная авария. Из-за прорыва трубы вода устремилась на проезжую часть. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.

Как оказалось, виновниками коммунальной аварии стали рабочие, которые сейчас занимаются реконструкцией Заводского шоссе.

- Утечка произошла по вине компании, которая ведет реконструкцию Заводского шоссе. Поврежден водовод диаметром 600 мм, - рассказали в Самарских коммунальных системах.

В настоящее время на место ЧП выехала аварийная бригада. После того, как специалисты определят характер повреждения, они приступят к ремонтным работам.

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