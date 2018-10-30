В Самаре из-за подрядчика реконструкции Заводского шоссе произошла коммунальная авария
Вечером в понедельник, 29 октября, в районе кольца Кирова — Заводское шоссе в Самаре произошла коммунальная авария. Из-за прорыва трубы вода устремилась на проезжую часть. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.
Как оказалось, виновниками коммунальной аварии стали рабочие, которые сейчас занимаются реконструкцией Заводского шоссе.
- Утечка произошла по вине компании, которая ведет реконструкцию Заводского шоссе. Поврежден водовод диаметром 600 мм, - рассказали в Самарских коммунальных системах.
В настоящее время на место ЧП выехала аварийная бригада. После того, как специалисты определят характер повреждения, они приступят к ремонтным работам.