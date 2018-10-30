Строительство высотки на улице Часовой признали законным

СЕГОДНЯ 13:33 2018-10-30T13:33:51+03:00

Ближайшие дома в скором времени могут признать аварийными и снести

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В Самаре прошла очередная встреча местных жителей и представителей власти по поводу строительства двухсекционного 16-этажного дома по улице Часовой.

Напомним, что когда застройщик приступил к огораживанию территории, самарцы резко выступили против возведения ЖК «Часовая» в границах улиц Ново-Садовой, Часовой и Ерошевского. Они даже грозились перекрыть улицу Ново-Садовую. По мнению местных жителей, строительство высотки может привести к тому, что их дома «сложатся» из-за особенностей фундамента. Тогда было решено приостановить стройку на месяц. За это время правоохранители проверили законность всех выданных застройщику — ООО «Прогресс-Н» — документов.

- Данный участок был предоставлен в собственность компании в качестве компенсационного участка. На этом месте он должен построить дом для обманутых дольщиков проблемной многоэтажки на улице Советской Армии, 121. Проектная документация на объект получила положительное заключение экспертизы. Прокурорская проверка показала, что заключение на строительство было выдано законно, - рассказали в правительстве Самарской области.

Что касается домов, которые находятся в непосредственной близости от будущей стройки, то их, скорее всего, в скором времени признают аварийными.

- Департамент управления имуществом осмотрит данные территории на предмет признания четырех домов аварийными и подлежащими сносу. Позицию жильцов узнаем на публичных слушаниях. Следующим шагом может стать проект комплексного развития территории, - отметил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

Руководство компании «Прогресс-Н» обещало подумать над возможным сносом аварийных домов за свой счет.

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