2018-10-30T13:37:44+03:00
Общество

Самарский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание

Оно будет действовать до последних выходных марта 2019 года.
Евгения ВАСИНА
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Пора лететь в отпуск!Пора лететь в отпуск!Фото: Альберт ДЗЕНЬ
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В прошедшие выходные аэропорт Курумоч перешел на осенне-зимнее расписание. В этом сезоне авиакомпании запланировали полеты из самарского аэропорта по 34 регулярным и 18 чартерным направлениям.

Наибольшее число вылетов планируется в направлении столиц. В три московских аэропорта будет совершаться до 20 рейсов в сутки, в зависимости от дня недели. «Летать» в столицу будут сразу семь авиакомпаний: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Pegas Fly, «Ютэйр», «Победа» и Nordwind. В Санкт-Петербург будет выполняться до 5 рейсов в день. Кроме того прямыми рейсами из Самары можно будет улететь в Екатеринбург, Волгоград, Нижний Новгород, Краснодар, Нижневартовск, Ростов-на-Дону, Сургут, Новосибирск, Норильск, Пермь, Ноябрьск, Уфу, Челябинск, Сыктывкар, Тюмень, а с этого года и в Омск.

Останутся в расписании и рейсы на юг страны – в Симферополь, Сочи и Минеральные воды будут «летать» «Уральские авиалинии», «Ижавиа» и авиакомпания «Россия».

Среди зарубежных направлений в регулярном расписании Баку, Душанбе, Ереван, Ош, Ташкент, Худжанд. Ежедневно из Самары можно улететь и в крупные зарубежные туристические города - Дубай (3 вылета в неделю, авиакомпания flydubai), Прагу (до 3 рейсов в неделю выполняет Czech Airlines), Стамбул (4 рейса в неделю, авиакомпания Turkish Airlines) и Тель-Авив (раз в неделю летают «Уральские авиалинии»).

Изменения есть и в чартерном расписании, так такие направления как Анталья, Бангкок, Гоа, Дубай, Пардубице, Краби, Пхукет, Нячанг, Хайкоу и Шарджу.

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