В Самаре пройдет персональная выставка работ Надежды Русяевой «Дорога к празднику»

СЕГОДНЯ 14:43 2018-10-30T14:44:11+03:00

Жители города смогут увидеть в ее работах не только местные пейзажи, но и красоты юга страны

Изменить размер текста: A A

В субботу, 3 ноября, в 17:00 в самарской галерее «Раритет» (улица Самарская, 171) откроется персональная выставка работ художника Надежды Русяевой. Она получила название «Дорога к празднику».

В экспозиции будут представлены более 50 картин, выполненных в традициях русской школы масляной живописи. Среди работ — зимние пейзажи, в которых самарцы легко узнают Волгу и заволжские просторы, летние пейзажи из Крыма, Абхазии и Израиля, а также портреты и бытовые сюжеты. Выставка будет работать с 3 ноября по 27 декабря с 11:00 до 21:00 ежедневно.

Отметим, что картины Надежды Русяевой, которая является не только художником, но и педагогом изобразительного искусства, оформителем ряда книг, находятся в собрании Пензенской художественной галереи, в частных коллекциях Израиля, Польши, Германии и Америки.