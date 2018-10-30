Первый в Поволжье Voice-bot для автоматизации контакт-центра от «Ростелекома» заработал в Самаре

СЕГОДНЯ 15:08 2018-10-30T15:08:47+03:00

Это первый проект дистанционного обслуживания клиентов с помощью виртуального робота-помощника

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«Ростелеком» разработал и подключил Voice-bot для автоматизации работы контакт-центра крупнейшей энергосбытовой компании Среднего Поволжья «Самараэнерго». Это первый проект дистанционного обслуживания клиентов с помощью виртуального робота-помощника, который оператор связи реализовал на территории макрорегионального филиала «Волга».

Во время дозвона на единый телефон обслуживания клиентов «Самараэнерго» абонент может выбрать общение с Voice-bot. При его помощи жители города и области могут передать показания счетчиков электроэнергии. Voice-bot синхронизирован с системой учета данных энергосбытовой компании. Для распознавания речи и синтеза голосового ответа он использует VoiceNavigator. Таким образом клиенты компании и виртуальный помощник говорят на одном языке.

Решение позволило перевести часть обращений в контакт-центр на автоматизированную обработку и сделало процесс передачи показаний приборов учета быстрее и проще. Для жителей Самарской области значительно сократилось время ожидания ответа, передачи и получения информации.

«Внедрение Voice-bot стало откликом на запросы наших клиентов о переводе части бизнес-процессов в цифровой формат, – рассказала директор по работе с корпоративным и массовым сегментами Самарского филиала компании «Ростелеком» Елена Иванова. – Виртуальных помощников, базирующихся на искусственном интеллекте, многие по праву считают незаменимым инструментом для оптимизации бизнеса. Они позволяют повысить качество обслуживания клиентов».

«Мы ценим время жителей губернии, поэтому стремимся свести его затраты к минимуму. Виртуальный робот «Ростелекома» способен одновременно обрабатывать 100 вызовов, что доказано нагрузочными испытаниями, – комментирует начальник управления по информационным технологиям ПАО «Самараэнерго» Александр Пантюшин. – Часто от навыков делового общения сотрудников зависит отношение заказчиков к нам. Voice-bot всегда вежлив, стрессоустойчив и клиентоориентирован».

Ранее «Ростелеком» обеспечил «Самараэнерго» высокоскоростными каналами передачи данных, заменив устаревшие медные линии связи на современные волоконно-оптические. В результате оптика объединила 9 структурных подразделений энергосбытовой компании в городах Самарской области.