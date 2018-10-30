2018-10-30T15:15:14+03:00
Общество

В Самаре собираются найти нового подрядчика для реконструкции «Дома с атлантами»

Нынешний подрядчик сорвал все сроки завершения работ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: дума СамарыФото: дума Самары
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Реконструкция особняка Шихобаловых («Дом с атлантами»), который находится на улице Венцека, 55 в Самаре, грозит затянуться еще на несколько лет. Подрядчик — ПСК «Волга» — должен был восстановить здание еще в конце 2017 года, но работы до сих пор не завершены, кроме того, их качество вызывает много претензий.

По словам руководителя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нины Казачковой, работы в особняке, где должен разместиться филиал Самарского художественного музея, ведутся только формально и до сих пор не решен вопрос с кровлей и гидроизоляцией.

— Мы боимся, что на стены сядет грибок, а крыша здания так и будет течь. Музей снова будет вынужден искать деньги на ремонт. Кроме того, без нормальной гидроизоляции всего здания невозможно никакое хранение картин, ценнейших экспонатов нашего музея, — отметила Нина Казачкова на встрече с депутатом Госдумы Александром Хинштейном.

Поскольку подрядчик сорвал все сроки завершения работ, то министерство культуры Самарской области намерено в одностороннем порядке разорвать с ним контракт.

- Компания с этим не соглашается и опротестовывает. Она хочет расторгнуть контракт по обоюдному решению сторон В этом случае она не попадет в черный список, тогда ей не будут выставлены дополнительные штрафные санкции. А речь идет о сумме порядка 40 млн рублей, - рассказал Александр Хинштейн.

Как отметил депутат, в случае расторжения контракта в областной бюджет придется возвращать около 70 млн рублей, которые не были освоены ПСК «Волга», а также искать нового подрядчика и проводить новые торги.

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