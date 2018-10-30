В Самаре облагородят рынок на пересечении улиц Авроры и Аэродромной

СЕГОДНЯ 15:54 2018-10-30T15:54:12+03:00

Рынок на пересечении улиц Авроры и Аэродромной уже давно грозятся снести Фото: Google. Карты.

Правда, конкретных предложений и проектов сейчас пока нет

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Жители Советского и Железнодорожного районов Самары вновь подняли вопрос о судьбе рынка на пересечении улиц Аэродромной и Авроры. Напомним, ранее организаторы торговли на этом месте — ООО «Спарта» — анонсировали модернизацию рынка, однако никаких работ в этом направлении до сих пор не видно.

- Мы, местные жители, предприниматели и фермеры, хотим знать, когда же мы увидим здесь новый модернизированный рынок, которые предлагали представители ООО «Спарта»? Разъясните ситуацию, так как организаторы рынка ответили нам, что разрешение на реконструкцию им пока не дали, - обратились самарцы к губернатору Дмитрию Азарову.

На вопрос жителей ответила глава Самары Елена Лапушкина. Она заявила, что ООО «Спарта» пока не предлагали никакого проекта.

- Сейчас возможные варианты рассматриваются совместно с главным архитектором города, департаментом управления имуществом и департаментом городского хозяйства и экологии. Также этот вопрос обсуждался с фермерами и пенсионерами, торгующими на рынке. О принятом решении проинформируем, - отметила Елена Лапушкина.