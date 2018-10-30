В Тольятти пьяный отец избил свою годовалую дочь

СЕГОДНЯ 16:16 2018-10-30T16:16:32+03:00

Сейчас малышка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии

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Во вторник, 30 октября, около 10 часов утра из квартиры, расположенной в Автозаводском районе Тольятти, в больницу была доставлена годовалая девочка с различными телесными повреждениями.

По предварительной версии правоохранителей, травмы малышке нанес ее отец, который сейчас находится в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту в СУ СК по Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Судя по всему, отец избил дочь, когда она находилась в своей кроватке

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, допрашивают родственников ребенка и устанавливают все обстоятельства случившегося. Что касается пострадавшей малышки, то сейчас она находится в крайне тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи.