ФК «Лада-Тольятти» крупно уступил «Носте» в заключительном матче перед перерывом ПФЛ

СЕГОДНЯ 16:17 2018-10-30T16:17:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Футболисты тольяттинской «Лады» в заключительном матче этого года в ПФЛ проиграли новотроицкой «Носте». Матч 16 тура группы «Урал-Приволжье» завершился со счетом 0:3. Голами отметились Ян, Юрченко и Мамонтов.

17 тур первенства ПФЛ «Лада-Тольятти» пропускает, а следующий матч «автозаводчане» проведут в апреле. Они сыграют на выезде с «Челябинском».

После 15 сыгранных встреч «Лада» расположилась на 9 месте из 11 в турнирной таблице. Другая команда из Самарской области «Сызрань-2003» на 4 месте, однако у «быков» 14 сыгранных матчей.