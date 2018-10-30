2018-10-30T16:17:57+03:00
Спорт

ФК «Лада-Тольятти» крупно уступил «Носте» в заключительном матче перед перерывом ПФЛ

«Автозаводцы» на своем поле проиграли 0:3
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ФК «Лада-Тольятти»Фото: ФК «Лада-Тольятти»
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Футболисты тольяттинской «Лады» в заключительном матче этого года в ПФЛ проиграли новотроицкой «Носте». Матч 16 тура группы «Урал-Приволжье» завершился со счетом 0:3. Голами отметились Ян, Юрченко и Мамонтов.

17 тур первенства ПФЛ «Лада-Тольятти» пропускает, а следующий матч «автозаводчане» проведут в апреле. Они сыграют на выезде с «Челябинском».

После 15 сыгранных встреч «Лада» расположилась на 9 месте из 11 в турнирной таблице. Другая команда из Самарской области «Сызрань-2003» на 4 месте, однако у «быков» 14 сыгранных матчей.

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