2018-10-30T16:48:27+03:00
Общество

В Самаре чиновника наказали за слишком долгий ответ на обращение горожан

Ему придется выплатить штраф в 5 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Чиновник больше месяца отвечал на обращение горожанЧиновник больше месяца отвечал на обращение горожанФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Самаре привлекли к административной ответственности еще одного чиновника, который слишком затянул с ответом на обращение горожан. На этот раз наказание «досталось» директору МБУ «Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства».

Данное нарушение вскрылось после того, как в прокуратуру обратился один местных жителей. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и выяснили, что 23 июля в учреждение поступило два обращения от старших по домам № 236 по улице Молодогвардейской и № 7 по улице Полевой. Они просили предоставить отчеты о том, сколько было потрачено денег на ремонт их домов за 2017-2018 годы. Однако ответ им пришел только 11 сентября, то есть после истечения установленного законом 30-дневного срока рассмотрения обращений.

По итогам проверки в отношении директора МБУ было возбуждено дело по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». На днях суд Ленинского района Самары постановил привлечь чиновника к ответственности — оштрафовать на 5 тысяч рублей. Пока постановление в законную силу не вступило.

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