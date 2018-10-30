2018-10-30T18:55:24+03:00
Происшествия

В Тольятти пассажиры поднимали маршрутку, перевернувшуюся после ДТП с автобусом

Очевидцы сделали фото и виде с места курьезной и опасной аварии
Михаил ГОРЮНОВ
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Сейчас по факту аварии проводится проверкаСейчас по факту аварии проводится проверкаФото: соцсети
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Сегодня вечером, во вторник 30 октября, в Центральном районе Тольятти произошло ДТП. Там на пересечении улиц Республиканской и Родины перевернулась маршрутка.

- Это произошло после того, после того как маршрутку задел автобус. Они не поделили дорогу у поворота. Маршрутка завалилась на бок, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» местный житель.

К счастью, серьезно никто не пострадал. Более того, люди вызвались помочь ликвидировать последствия аварии и подняли маршрутное такси на колеса.

Вскоре на место происшествия прибыли оперативные службы. Они провели беседы с водителями. Сейчас полицейские продолжают разбираться в ситуации.

Тольяттинец Сергей Новинский разместил в сети фото и видео с места аварии.

Тольятти, ДТП маршрутка Республиканская-Родины.

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