2018-10-30T19:40:55+03:00
Общество

В Самаре вандалы снова утащили сиденья из «светящегося трамвая»

Арт-объект в сквере Мичурина подвергается нападению во второй раз
Михаил ГОРЮНОВ
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Архитектор Дмитрий Храмов уже рассказывал нашим корреспондентам, как воровали эти сиденьяАрхитектор Дмитрий Храмов уже рассказывал нашим корреспондентам, как воровали эти сиденьяФото: Вера ЦЫГАНКОВА
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Неизвестные вандалы снова орудовали в самарском сквере Мичурина на одноименной улице. Нападению подвергся арт-объект «светящийся трамвай».

- Из «вагончика» какие-то хулиганы украли кресла. Красивые, красно-белые сиденья. Вырывали их буквально с корнем, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» местный житель Геннадий Попов.

Напомним, что эти сиденья уже похищали. Журналисты «Комсомолки» даже пытались разобраться, что происходит.

- Несмотря на то, что эти кресла антивандальные, они такие же как на футбольных стадионах, людей это не остановило. Их просто разбили, как будто молотком колотили, - прокомментировал тогда самарский архитектор Дмитрий Храмов.

Напомним, конструкция появилась на территории сквера этим летом. Благоустройство проходило в рамках федерального проекта.

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