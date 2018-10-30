2018-10-30T20:24:22+03:00
Происшествия

В Чапаевске в бомбоубежище нашли труп парня, которого могли убить с помощью яда

По факту преступления возбуждено уголовное дело, во всем разбираются правоохранители
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Сейчас расследование продолжаетсяСейчас расследование продолжаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

22 июня на улице Куйбышева в Чапаевске местные жители обнаружили труп человека. Тело неизвестного парня нашли в бомбоубежище. Личность вскоре выясняли — 25-летний горожанин, ранее судимый за вымогательство.

-Внешних признаков насильственой смерти тогда на погибшем не обнаружилось. Было установлено, что скончался он где-то 18 июня, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» собственный источник.

На месте работала следственно-оперативная группа, но тогда серьезных зацепок отыскать не удалось. А ближе к концу июля стало известно, от чего умер несчастный от отравления окисью углерода.

При каких обстоятельствах наступила гибель — сейчас правоохранители пытаются в этом разобраться. Есть версия, что не обошлось без чьего-то вмешательства. 24 октября следователи в связи со случившемся завели уголовное дело по статье 105 УК РФ - «Убийство». Расследование продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Драматичное дерби Самарской области в ВХЛ: «Лада» в овертайме победила ЦСК ВВС
В Тольятти мужчина пытался спасти от кражи машину отца и едва не лишился цепочки во время драки
В Самаре вандалы снова утащили сиденья из «светящегося трамвая»
В Тольятти пассажиры поднимали маршрутку, перевернувшуюся после ДТП с автобусом
Новым министром здравоохранения Самарской области назначен Михаил Ратманов
В Самаре чиновника наказали за слишком долгий ответ на обращение горожан
ФК «Лада-Тольятти» крупно уступил «Носте» в заключительном матче перед перерывом ПФЛ
В Тольятти пьяный отец избил свою годовалую дочь
В Самаре облагородят рынок на пересечении улиц Авроры и Аэродромной
В Самаре прошла репетиция Парада Памяти
В Самаре собираются найти нового подрядчика для реконструкции «Дома с атлантами»
Первый в Поволжье Voice-bot для автоматизации контакт-центра от «Ростелекома» заработал в Самаре
В Самаре пройдет персональная выставка работ Надежды Русяевой «Дорога к празднику»
В Самарской области произошел разлив нефти: пострадала почва
В Самаре водитель «Ижа» спровоцировал массовую аварию на Осипенко
Самарский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание
Строительство высотки на улице Часовой признали законным
В Самаре из-за подрядчика реконструкции Заводского шоссе произошла коммунальная авария