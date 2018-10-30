В Чапаевске в бомбоубежище нашли труп парня, которого могли убить с помощью яда

СЕГОДНЯ 20:24 2018-10-30T20:24:22+03:00

По факту преступления возбуждено уголовное дело, во всем разбираются правоохранители

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22 июня на улице Куйбышева в Чапаевске местные жители обнаружили труп человека. Тело неизвестного парня нашли в бомбоубежище. Личность вскоре выясняли — 25-летний горожанин, ранее судимый за вымогательство.

-Внешних признаков насильственой смерти тогда на погибшем не обнаружилось. Было установлено, что скончался он где-то 18 июня, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» собственный источник.

На месте работала следственно-оперативная группа, но тогда серьезных зацепок отыскать не удалось. А ближе к концу июля стало известно, от чего умер несчастный от отравления окисью углерода.

При каких обстоятельствах наступила гибель — сейчас правоохранители пытаются в этом разобраться. Есть версия, что не обошлось без чьего-то вмешательства. 24 октября следователи в связи со случившемся завели уголовное дело по статье 105 УК РФ - «Убийство». Расследование продолжается.