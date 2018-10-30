В Тольятти мужчина пытался спасти от кражи машину отца и едва не лишился цепочки во время драки
В Тольятти полицейским удалось предотвратить дерзкое преступление. Все началось с того, как ночью на бульваре Туполева местный житель заподозрил, что компания молодых людей пытается вскрыть машину его отца. Он подошел, чтобы разобраться.
- После непродолжительной беседы между потерпевшим и молодежью произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. Во время драки, как следует из собранных полицейскими материалов, на шее потерпевшего порвалась цепочка и упала на землю, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Один из злоумышленников схватил украшение и попытался скрыться. Однако к этому моменту на место событий уже прибыли сотрудники Госавтоинспекции, получившие сообщение от отца пострадавшего.
Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 20-летний парень. По факту кражи возбуждено уголовное дело.