2018-10-30T20:58:45+03:00
Происшествия

В Тольятти мужчина пытался спасти от кражи машину отца и едва не лишился цепочки во время драки

Разобраться в ситуации пострадавшему помогли сотрудники ГАИ
Михаил ГОРЮНОВ
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Полицейские задержали подозреваемогоПолицейские задержали подозреваемого
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В Тольятти полицейским удалось предотвратить дерзкое преступление. Все началось с того, как ночью на бульваре Туполева местный житель заподозрил, что компания молодых людей пытается вскрыть машину его отца. Он подошел, чтобы разобраться.

- После непродолжительной беседы между потерпевшим и молодежью произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. Во время драки, как следует из собранных полицейскими материалов, на шее потерпевшего порвалась цепочка и упала на землю, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Один из злоумышленников схватил украшение и попытался скрыться. Однако к этому моменту на место событий уже прибыли сотрудники Госавтоинспекции, получившие сообщение от отца пострадавшего.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 20-летний парень. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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