Драматичное дерби Самарской области в ВХЛ: «Лада» в овертайме победила ЦСК ВВС

СЕГОДНЯ 21:15 2018-10-30T21:17:10+03:00

Хоккеистам из Тольятти повезло больше, за результативной игрой наблюдал Дмитрий Азаров

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Сегодня, 30 октября, в Тольятти в рамках ВХЛ состоялось дерби Самарской области. На «Лада-Арене» встретились местная «Лада» и ЦСК ВВС из Самары. Игра получилась весьма напряженной, а за перипетиями матча наблюдал губернатор Самарской области.

- В перерыве губернатор Дмитрий Азаров, посетивший матч между двумя командами региона, получил от капитана «Лады» игровой свитер и пожелал командам результативной игры, - рассказывают в пресс-службе тольяттинской команды.

Возвращаясь к противостоянию, то отметим, что самарцы открыли счет в середине встречи. После броска Александра Степаненко шайба низом влетела в ворота Александра Скрынника - 0:1. После пропущенного гола хозяева заметно оживились и в начале третьего периода отыгрались после броска Алексея Мастрюкова - 1:1. Прошло чуть больше минуты, и Евгений Скачков вывел «Ладу» вперед - 2:1. Почти сразу же Станислав Чистов вывел один на один с голкипером ЦСК ВВС Константина Майорова - капитан хозяев шансов ему не оставил - 3:1.

Самарцы взяли тайм-аут, а место в воротах «летчиков» занял Станислав Жучин. Гости сдаваться не собирались и на 54-й минуте забросили шайбу - 3:2 после броска Валентина Разумняка. На 57-й минуте Разумняк оформил дубль — 3:3.

Судьба поединка решалась в овертайме. Хозяевам повезло больше - за 32 секунды до окончания овертайма Александр Тимирев реализовал отложенный штраф и принес «Ладе» победу — 4:3.

Команда из Тольятти сейчас на 3 месте в таблице. ЦСК ВВС — на 20.