2018-10-30T22:41:07+03:00
Общество

Жена самарского олигарха Ксения Царицына прыгнула с парашюта в Дубае

Видео своего экстремального увлечения «Мисс Россия — 2018» опубликовала в инстаграме
Михаил ГОРЮНОВ
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Ксения весело проводит времяКсения весело проводит времяФото: соцсети
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Очередным постом в социальных сетях порадовала своих многочисленных подписчиков жена самарского олигарха Алексея Шаповалова — Ксения Царицына. «Мисс Россия — 2018» сейчас отдыхает в Дубае и ни в чем себе не отказывает. На днях модель и молодая мама решила испытать судьбу и прыгнула с парашюта. Видимо, для нее это был уже не дебют.

- Мой второй раз. Пришло время, чтобы прыгать в одиночку. Кто участвует? - пишет Ксения в своем инстаграме.

Отметим, что в этот раз девушка прыгнула все-таки вместе с инструктором. Она, судя по собственным словам в комментариях к опубликованному видео, провела в свободном падении 1 минуту. Следующий свой прыжок Ксения Царицына планирует сделать самостоятельно.

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ksenia_tsaritsinaksenia_tsaritsina
My second time. Its time to jump alone,quys. Who are participating us #skydiving
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