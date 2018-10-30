Жена самарского олигарха Ксения Царицына прыгнула с парашюта в Дубае

30 Окт. 22:40 2018-10-30T22:41:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередным постом в социальных сетях порадовала своих многочисленных подписчиков жена самарского олигарха Алексея Шаповалова — Ксения Царицына. «Мисс Россия — 2018» сейчас отдыхает в Дубае и ни в чем себе не отказывает. На днях модель и молодая мама решила испытать судьбу и прыгнула с парашюта. Видимо, для нее это был уже не дебют.

- Мой второй раз. Пришло время, чтобы прыгать в одиночку. Кто участвует? - пишет Ксения в своем инстаграме.

Отметим, что в этот раз девушка прыгнула все-таки вместе с инструктором. Она, судя по собственным словам в комментариях к опубликованному видео, провела в свободном падении 1 минуту. Следующий свой прыжок Ксения Царицына планирует сделать самостоятельно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена самарского олигарха порадовала подписчиков, показав шикарную грудь

Глубокое декольте Ксении Царицыной собрало более 8,5 тысяч лайков (подробности)

Банкет за 25 миллионов: жена самарского олигарха решила переплюнуть свадьбу внука Пугачевой

Модель решила повторить свое торжество с самарским олигархом Алексеем Шаповаловым (подробности)

Ксения Царицына раздразнила подписчиков откровенными фото

Женщина выложила фото в бикини и рассказала про параметры фигуры (подробности)

Жена олигарха из Самары Ксения Шаповалова поборется за титул «Миссис Мира»

Красавица-модель уже завоевала титул «Миссис Россия – 2018», вот только выступала она от Ульяновской области – место было вакантно именно здесь (подробности)

Жена самарского олигарха блеснула бриллиантом весом в 70 карат

По самым скромным подсчетам это кольцо стоит около 46-50 млн. рублей (подробности)