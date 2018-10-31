Дарья Касаткина стартовала с победы на турнире «Элит Трофи» в Чжухае

СЕГОДНЯ 08:44 2018-10-31T08:44:42+03:00

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В китайском Чжухае стартовал турнир по теннису «Элит Трофи» с призовым фондом 2,3 млн долларов. В нем принимает участие тольяттинская спортсменка Дарья Касаткина. Первой ее соперницей на этих соревнованиях стала китаянка Ван Цян. Ее тольяттинка обыграла в трех сетах (6:1, 2:6, 7:5).

Спортсменки провели на корте 1 час 55 минут. Дарья Касаткина один раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 12. На счету ее соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 8 брейк-пойнтов.

Напомним, что Дарья Касаткина недавно завоевала второй в своей карьере трофей - Кубок Кремля - и поднялась на 11 место в рейтинге WTA.