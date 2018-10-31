В Сызрани мужчина погиб, пытаясь самостоятельно потушить пожар в доме

СЕГОДНЯ 09:04 2018-10-31T09:04:06+03:00

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В ночь на среду, 31 октября, на улице Днепропетровской в Сызрани произошел пожар. Там загорелся частный дом.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 00:36. На место происшествия выезжали 22 пожарных и 6 единиц техники. К моменту их прибытия огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Локализовать возгорание пожарным удалось 1:10, а полностью справиться с огнем в 1:18.

К сожалению, ЧП не обошлось без жертв. При проведении аварийно-спасательных работ пожарные обнаружили в одной их комнат тело 48-летнего мужчины. Как пишет «Маленькая Сызрань», погибший — сын хозяйки дома. Он остался внутри, пытаясь потушить огонь, и не смог выбраться наружу. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.